فوائد مذهلة للشاي الاخضر مع التوت... تعرفوا اليها

فهذا الخليط يحد من احتباس الماء في الجسم ومن حدوث مشاكل في التنفس. كما أنه يساعد على التخلص من علامات السيلوليت المزعجة وعلى خسارة الوزن.

ويحتاج تحضيره إلى 3 أكواب من الماء، 3 ملاعق طعام من الشاي الأخضر، كوب من التوت، عصير ليمونة واحدة، القليل من العسل الطبيعي وبضع قطع من الثلج.



يوضع الماء على النار حتى يغلي وبعد ذلك ينزع عنها ويضاف إليه الشاي الأخضر ثم يترك الخليط يرتاح لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

يصفى الماء ويوضع في الخلاط مع التوت وعصير الليمون حتى يتم الحصول على مزيج متجانس.

ويمكن إضافة القليل من العسل إليه للحصول على مذاق مميز. ومن أجل الاستفادة من خصائص هذا المخفوق ينصح بتناول كوب منه قبل موعد كل وجبة رئيسية 3 مرات أسبوعياً على الأقل لمدة 3 أسابيع متتالية.