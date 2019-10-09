سيناتور أمريكي يحذر تركيا: لا ضوء أخضر لغزو شمال سوريا

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا، من أنها لا تملك "ضوءا أخضر" لدخول شمال سوريا، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وسط استعدادات تركية لشن عملية عسكرية شمالي سوريا.

وقال جراهام على "تويتر"، الأربعاء، متوجها إلى الحكومة التركية: "ليس لديكِ الضوء الأخضر لدخول شمال سوريا.. هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونجرس، وهو ما يجب أن تروه كخط أحمر لا يجب تجاوزه".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن قوات الجيش التركي ستعبر الحدود السورية، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

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وقال السيناتور الأمريكي: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة"، منهيا رسالته بِوَسم "# مع الأكراد".

وأعلنت تركيا، الثلاثاء، "استكمال" الاستعدادات لشن عملية عسكرية في شمال سوريا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لم يتخل عن الأكراد بعد تصريحات أوحت بخلاف ذلك.

وأرسلت تركيا مركبات مدرعة جديدة إلى حدودها مع سوريا مساء الثلاثاء، وشوهدت قافلة قرب بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفا التركية، وفقا لصحفي في فرانس برس.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا، بعدما هدد الرئيس التركي رجب أردوغان، السبت، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، ذات الأغلبية الكردية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.