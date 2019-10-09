مصدر لـ"العين الإخبارية": حمدوك طلب تمديد الطوارئ.. والسيادي يوافق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت " العين الإخبارية" من مصدر سوداني رفيع أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك طالب في الاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة الأخير الأسبوع الماضي، بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد إلى 6 أشهر، إلا أن الاجتماع توافق على 3 أشهر.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ التي تنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قوى الحرية والتغيير ليس لها الحق في الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية أعطت رئيس الوزراء حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يوافق عليها مجلس السيادة.

وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي أعلن المجلس العسكري العديد من الإجراءات الاستثنائية بينها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الثلاثاء، أنها تؤيد تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة عمل الحكومة بصمت لاجتثاث رموز نظام الإخوان البائد.