صحيفة تكشف سر تفوق الإمارات وأسباب الصدارة والثقة العالمية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

علم الإمارات

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر اليوم، سرّ تفوق بلادها وتصدرها عالمياً .



وقالت الصحيفة، في إفتتاحيتها أنه منذ تأسيس دولة الإمارات والاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يشغل الحيز الأكبر من اهتمام القيادة الرشيدة، وقد انعكس هذا بوضوح على العديد من المراكز الأولى التي حازتها الدولة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، على المستويين الإقليمي والعالمي في جودة البنية التحتية بمختلف المجالات.

وأضافت الصحيفة "لقد أدركت القيادة الرشيدة منذ البداية الدور الحيوي والأهمية الكبيرة للبنى التحتية في مجالات الاستثمارات بمختلف أنواعها، هذا الدور الذي كرّس ورسّخ مكانة الإمارات الريادية على مستوى العالم، وجعل منها وجهة مفضلة عالمياً للإقامة والعمل، هذا إلى جانب الدور الكبير والرئيسي الذي لعبته بُنى الدولة التحتية في جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم" .

وبحسب الصحيفة، "تواصل الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل والمطارات والموانئ، ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والمواصلات والطرق والجسور والأنفاق، وغيرها من المشاريع الأساسية والمتكاملة، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي" .

وأكدت الصحيفة أنه لا شك أن الإنفاق على البنية التحتية يشغل حيزاً كبيراً من الميزانية، لكنه في الواقع استثمار وليس مجرد إنفاق، إذ إن استثمارات حكومة دبي في الطرق والمواصلات، التي تقدر بنحو 100 مليار درهم، ساهمت في توفير 169 ملياراً بين عامي 2006 و2018.

Advertisements

وتوقع الصحيفة أن ترتفع استثمارات حكومة دبي في البنى التحتية إلى 120 ملياراً بنهاية 2019، وفق رؤية واضحة، تشهد متابعة مستمرة من القيادة لسير المشاريع على الأرض، واستشراف المستقبل في هذا القطاع، وتوظيف التقنيات الحديثة، واعتماد مصادر تمويل متنوعة.

وفي رأيها قالت الصحيفة، أن الثقة العالمية بالإمارات واقتصادها الوطني، وتنافسيتها في مختلف القطاعات، ثقة راسخة تزداد يوماً بعد يوم، وبشهادات دولية من كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن ما حققته، الإمارات بالأمس، من صدارة في مؤشرات مهمة في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى الإجماع الدولي غير المسبوق على دبي لرئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، يؤكد المكانة العظيمة والدور المؤثر عالمياً والنهج السليم الذي اختطته الإمارات على وجه العموم، ودبي على وجه الخصوص، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ومثابرتها على مواكبة المتغيرات بالمبادرات والاستراتيجيات الفعالة التي تعزز من الريادة وتحقق السبق، بل وتستشرف المستقبل لتصنعه الآن.

وتشير الصحيفة إلى أن المثابرة نجد ثمارها في كل عام مع تقدم الإمارات، على أهم المؤشرات العالمية، وفي مختلف القطاعات الحيوية، وما تصدر الدولة لمؤشر استقرار الاقتصاد في العام الحالي، إلا شهادة ثقة عظيمة على قوة اقتصادنا الوطني، وارتقائه إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة، والتطوير الذي يشهده باستمرار لتسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومساهمة اقتصاد الإمارات في نمو الاقتصاد العالمي.

وأعتبرت ذلك تأكيد على اختيار دبي بالأمس وبإجماع دولي لرئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، وهو إنجاز يصفه حمدان بن محمد بقوله: «روابطنا بمجتمع الاستثمار العالمي تزداد قوة يوماً بعد يوم بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت المصالح الاقتصادية لشركائنا ضمن أهم الأولويات، وسخّرت لها من مقومات الدعم ما يصونها ويضمن لها مزيداً من النمو ضمن مسيرة نجاح نمضي فيها معاً نحو المستقبل».

وأختتمت الصحيفة رأيها بالقول "نعم.. نحو المستقبل، تمضي الإمارات ودبي بريادة غير مسبوقة، وتأثير إيجابي عالمي كبير، لوطن ينعم بالرخاء والازدهار، ومساهمة حضارية في صناعة غد مشرق للإنسانية" .