وزراء الحكومة في إيران يغيبون عن جلسة هامة داخل البرلمان

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
البرلمان الإيراني
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متابعات_الخليج 365
فضّل وزراء الحكومة في إيران الغياب عن جلسة هامة داخل البرلمان الإيراني لمناقشة دعم الوقود والطاقة، فيما حضر قيادي في الحرس الثوري.
وبحسب تقرير موقع "راديو فردا" الإلكتروني، فإن وكالات الأنباء الأساسية في طهران لم تذكر حضور أي وزير جلسة مجلس الشورى الإسلامي، مسلطة الضوء على حضور نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي.
ولم يبرر مجلس الشورى أو رئاسته حضور القيادي في الحرس الثوري أو مشاركته في النقاش السياسي والاقتصادي داخل البرلمان، وفي حين من غير الواضح ما إذا كان توجه فدوي للمشرعين، إلا أن المؤكد يبقى اتجاه البرلمان لخفض الدعم والمساعدات المقدمة، لاسيما مع استمرار العقوبات الاقتصادية على البلاد بسبب اتهامات دولية بدعم الميليشيات والعمليات الإرهابية في عدد من الدول.
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