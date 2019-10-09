كاتب كويتى يفضح قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

أكد الكاتب الكويتى، مساعد العنزى، أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت مفضوحة أمام العالم العربي بعد أن أظهرت أهدافها الحقيقية هى وقنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية فى تدخلهم فى الشأن الداخلى للدول العربية.

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وقال مساعد العنزى، فى تصريحات له، إن قناة الجزيرة وأخواتها من قنوات الإخوان التحريضية الذين يبثون من إسطنبول وغيرها يتسمون بازدواجية المعايير، فالتناقض والازدواجية التى يتسمون بها أصبحت بشكل مفضوح للمشاهد البسيط فى العالم العربى.

ولفت الكاتب الكويتى، إلى أن قناة الجزيرة نجدها حريصة على التدخل فى الشأن الداخلى المصري وتحرض عليهم لأن لديها مصالح فى نشر الفوضى فى مصر لصالح الإخوان، كما أنها تمارس مؤامرة كبيرة فى الأحداث التى تشهدها العراق، وكل هذا يؤكد دور الجزيرة الحقيقى فى إثارة الفتن بالمنطقة العربية.