إعلامي مصري: قطر اعتقلت 35 قطريًا انتقدوا قناة الجزيرة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

تميم

كتب متابعات_الخليج 365

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن أمن الدولة القطرى ألقى القبض على 35 قطريًا بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأى على تويتر عن طريق انتقادهم قناة الجزيرة لموقفها المعادى ضد مصر.



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وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم اعتقال المواطنين بمجرد كتابتهم تغريدات على صفحاتهم ينتقدوا قناة الجزيرة واستمرارها فى الهجوم على مصر فقط، وشن حربا إعلامية دون مبرر.

وتابع موسى :" أن المقبوض عليهم تساءلوا لماذا يتم إذاعة جميع الأخبار ضد مصر، بالإضافة إلى انتقادهم لدور الإسرائيلى عزمى بشارة، وأموال مؤسسة قطر الخيرية أين تذهب؟ ".