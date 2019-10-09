وزير الدفاع السوداني يؤكد أن علاقات بلاده مع مصر في أفضل حالاتها وستكون نموذجاً بالمنطقة

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال عمر، الثلاثاء، أن علاقات بلاده مع مصر في أفضل حالاتها وستكون نموذجاً بالمنطقة.
ودعا عمر ،خلال لقاء في مكتبه بالقيادة العامة بالخرطوم مع السفير المصري لدى السودان حسام عيسى، وملحق القاهرة العسكري العقيد أحمد مصطفى الشاذلي، اللذين قدما له التهنئة بمناسبة تقلده منصب وزير الدفاع، إلى مزيد من تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب
وتقدم وزير الدفاع بالتهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكرى الانتصار في حرب أكتوبر.
وأشاد بدور مصر الكبير ووقوفها إلى جانب السودان إبان التحولات الديمقراطية التي مرَّت على البلاد.
وأكد عمر العلاقات بين شعبي السودان ومصر أزلية، داعيا لأن تكون على مستوى ونهج جديد يتجاوز التعقيدات التي كانت تعتري العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم في وقت سابق في ظل ما تشهده الخرطوم من تحولات انفتاحية.
وشدد على ضرورة بذل مزيد من تنسيق الجهود والعمل المشترك في كل المجالات بما يخدم المصالح المشتركة خاصة التعاون العسكري المشترك في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية ودعم قضايا السلام في بلاده.
من جانبه، أكد السفير المصري جاهزية بلاده لتنسيق العمل المشترك في كل المجالات دعماً لموقف السودان بما يعززه ويحقق الأمن والاستقرار.
بدوره، عبر الملحق العسكري عن شكره ورعايته الكاملة لتنفيذ كل الاتفاقيات والبروتوكولات العسكرية بين البلدين والعمل على توسيع فرص التعاون مستقبلاً.
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