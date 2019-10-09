شكرا لقرائتكم طبول حرب عند حدود تركيا.. "قسد" تطالب بحظر جوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي أعلنت فيه أنقرة، فجر الأربعاء، أن العملية العسكرية شمال سوريا ستبدأ خلال ساعات، ووسط تحشيد وتعزيزات عسكرية دفع بها الجيش التركي إلى الحدود السورية التركية، طلبت قوات سوريا الديمقراطية من التحالف الدولي فرض حظر جوي على المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال مركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر صباح الأربعاء: "لحماية الناس في شمال شرقي سوريا من أزمة إنسانية وشيكة، نناشد التحالف والمجتمع الدولي فرض حظر للطيران، كما حدث بالماضي في العراق.

وأتى موقف قسد بعد أن أعلن مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة. وقال ألتون على تويتر في ساعة مبكرة الأربعاء "إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا لمنعهم من تعطيل مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش".

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من تل أبيض ورأس العين

يذكر أن طائرات الاستطلاع التركية تحلق منذ الصباح الباكر فوق سماء مدينة تل أبيض (كري سبي)، في وقتٍ أشارت فيه مصادر مقرّبة من قوات "سوريا الديمقراطية" للعربية.نت إلى أن "الهجوم التركي قد يبدأ من منطقتي تل أبيض ورأس العين".

وأضافت المصادر أن "المجال الجوي سيكون مفتوحاً أمام أنقرة رغم إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن إغلاقه".

تعزيزات تركية إلى الحدود السورية(فرانس برس)

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية حذرت سابقاً مما وصفته بـ"كارثة إنسانية" على وشك الوقوع. وقال مصطفى بالي، المتحدث باسمها، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "إن مناطق شمال شرقي سوريا الحدودية، على حافة كارثة إنسانية وشيكة ومحتملة، كل المؤشرات والمعطيات الميدانية والحشود العسكرية على الجانب التركي من الحدود، تشير إلى أن مناطقنا الحدودية ستتعرض لهجوم تركي بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا".