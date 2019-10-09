شكرا لقرائتكم برلمان العراق يغازل المتظاهرين.. بمساعدات وأراضٍ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صوت مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين.

وشملت القرارات الجديدة أو التوصيات توزيع أراضٍ سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة، فضلاً عن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

كما نقل التلفزيون العراقي عن النائب، أحمد الأسدي، قوله إن مجلس النواب صوت أيضاً على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، فضلاً عن مكافحة الفساد والمحاصصة وتوفير فرص عمل، قبل أن تتحول تلك المطالب المعيشية إلى صرخات مطالبة باستقالة الحكومة؛ إثر استخدام قوات الأمن العنف المفرطة لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100، وإصابة حوالي 6000.

من مظاهرات العراق 5( أكتوبر رويترز)

توزيع أراضٍ وقروض ومنع استلام أكثر من راتب

وعقب جلسة حكومية أسبوعية، قالت الحكومة في بيان الثلاثاء، إن القرارات تشمل تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي لتوزيع أراضٍ سكنية على المستحقين.

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كما قررت الحكومة تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة وتخييره باستلام أحدها

إلى ذلك، قررت أن تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة على ثلاثة آلاف عائلة فقيرة مجانًا، والعمل على توفير فرص عمل إضافية للشباب، بتسهيل إجراءات إقامة مشاريع وشركات صغيرة، ومنحها الأفضلية للحصول على العقود الحكومية.

مشهد من العاصمة العراقية بغداد، في يومها الرابع من الاحتجاجات(فرانس برس)

كما قررت توزيع أراضٍ زراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية، ومنحهم قروضاً ميسرة لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة. وقالت الحكومة إن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ستدرس تخفيض سن التقاعد للموظفين، وتقديم رؤية للمجلس خلال أسبوعين، بهدف أن يحل محلهم الشباب العاطلون عن العمل.

إلى ذلك، أقرت الحكومة فتح باب التعيينات في الجامعات الحكومية، وإلزام الجامعات الأهلية باستيعاب أعداد مناسبة من حملة الشهادات العليا، حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة. وتعهدت بإقامة مشاريع في أرجاء العراق للتعاقد مع المستثمرين لإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير النفايات بالأساليب الحديثة.

يذكر أن الحكومة العراقية كانت اتخذت، مساء الأحد، حزمة أولى من القرارات ركزت على تخصيص مبالغ مالية لإعانة الفقراء والعاطلين عن العمل، وإيقاف إزالة المساكن العشوائية، وإعادة المفصولين من الجيش والشرطة إلى الخدمة.