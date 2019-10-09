شكرا لقرائتكم اليمن.. صحافيون ينازعون في سجون الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الصحافيين اليمنيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ نحو 5 سنوات. ووجهت في بيان لها مساء الثلاثاء مناشدة للمنظمات الدولية والمحلية وبعثة الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ حياة 11 صحافياً في سجون الحوثيين يعانون من أمراض "خطيرة ومزمنة".

واستنكرت بشدة التعامل اللا إنساني من قبل ميليشيات الحوثيين تجاه أحد عشر صحافياً مختطفين في سجونها منذ خمسة أعوام، تعرضوا خلالها للتعذيب الذي تسبب لهم في كثير من الأمراض أغلبها أمراض مزمنة.

تعذيب وأمراض

كما دانت تعرضهم للتعذيب الذي تسبب في تدهور حالاتهم الصحية بشكل يستدعي القلق على حياتهم التي أصبحت في خطر.

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وقالت المنظمة إن هؤلاء الصحافيين باتوا يعانون من تدهور في الرؤية والانزلاقات الفقرية وأمراض الروماتيزم، والسكر والكبد وقرحة المعدة، والضعف الحاد وسوء التغذية، وحالات نفسية. ونشرت أسماء الصحافيين الذين تدهورت حالتهم الصحية، وهم: حارث حميد، وعبدالخالق عمران، وعصام بلغيث، وهشام طرموم، وأكرم الوليدي، وهشام اليوسفي، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري.

إلى ذلك، طالبت ميليشيات الحوثي، بالإفراج الفوري عنهم والالتزام بمعالجتهم وتعويضهم ما خسروه جراء ما لحق بهم من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

معتقلون خارجون من سجون الحوثي في صنعاء(أرشيفية- فرانس برس)

انتهاكات يومية

كما ناشدت الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي تحمل مسؤوليتهم الإنسانية والأخلاقية في الإفراج عنهم، ومنع استخدام الحوثيين لهم كورقة تفاوضية أو المقايضة بهم للإفراج عن أسرى من قياداتها في صفقات تبادل مع الجيش الوطني اليمني. وأكدت أن تلك القضية إنسانية بحتة، مجددة رفضها القاطع التعامل مع قضيتهم على أنها سياسية أو ورقة من أوراق الحرب.

وطالبت الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الخاص إلى اليمن والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المساهمة بشكل فعال في حماية الصحافيين اليمنيين الذين يتعرضون للانتهاكات بشكل شبه يومي.