تعرف على شروط ايران للحوار مع السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

بین وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه في ظل الظروف التي بات فيها السعوديون يتطلعون للحوار مع ايران ، فان كانت قضايا المنطقة ستبحث على طاولة المفاوضات لا اراقة دماء الناس فانها ستجد حتما الجمهورية الاسلامية الايراني الى جانبها .

وردا على دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العراق وباكستان للتوسط مع ايران قال ظريف ان وزارة الخارجية الايرانية مستعدة دوما للتعاون مع جيرانها لضمان امن المنطقة وقد اعلنا هذا الموقف بشكل رسمي ايضا.

وارچف ظريف، ان الرئيس الايراني قد اعلن في هذا الاطار مبادرة “تحالف الامل” و”السلام في هرمز” امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك .

وشچد وزير الخارجية انه في ظل الظروف والاوضاع التي اعلن فيها السعوديون عن رغبتهم للحوار مع ايران ، فان كانت قضايا المنطقة ستبحث على طاولة المفاوضات لا اراقة دماء الناس فانها ستجد حتما الجمهورية الاسلامية الايراني الى جانبها .