"ربطوه بالحبال وأكل علقة ساخنة".. ضبط خاطف أثناء محاولته خطف طفل من والدته بالمنوفية

الموجز

«اختطاف الأطفال».. ظاهرة تجتاح محافظات مصر، وانتشرت كالنار فى الهشيم، على الرغم من التحركات الأمنية لمواجهتها، إلا أن الوضع أصبح مخيفًا فى ظل تكرار الحوادث يوما بعد الآخر، وتحولت وقائع سرقة الأطفال من ذويهم، إلى سرطان ينهش فى جسد المصريين فى كل المحافظات، فهناك العشرات من عصابات الخطف تنتشر فى أرجاء المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى تعددت أساليبها فى خطف وإخفاء ضحاياهم.

وتمكن أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته خطف طفل من والدته، ولقنوه علقة ساخنة.

وتمكن الأهالي من السيطرة على خاطف الطفل، وربطوه بالحبال، حتى جاءت سيارة الشرطة وتسلمت المتهم، مقتادين إياه إلى مركز شرطة تلا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تعددت حوادث "خطف الأطفال" في الآونة الأخيرة، وأصبحت هذه الظاهرة عرضًا مستمرًا في المجتمع مما يدعو للقلق، كما تعددت أسباب خطف الأطفال لتشغيلهم في أعمال التسول أو طلب فدية أو الاعتداء الجنسي أو لسرقة الأعضاء، وبعد تفاقم هذه الظاهرة، قرر عدد من نواب البرلمان بتقديم عدد من التشريعات التي تهدف لتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل للإعدام لمرتكبي هذه الجرائم ويرجع خبراء علم الاجتماع أسباب انتشار هذه الظاهرة لتدني الأخلاق والانحدار الثقافي بالمجتمع.

لحديث عن تغليظ عقوبة خطف الأطفال ليس جديدًا ففي يناير 2018 وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان على تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام، حيث تنص المادة 289 من قانون العقوبات لعام 2018 ، بالسجن المشدد لكل من خطف طفلًا لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا اقترنت الجريمة بالقتل أو هتك العرض تصل العقوبة للإعدام.