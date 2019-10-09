نقيب مستوردي الأدوية: لا نقص حتى الان بالادوية ولكن يجب تدارك الوضع قبل تفاقم الازمة

أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنه "لا نقص حتى الان في الادوية ولكن يجب تدارك الوضع قبل تفاقم الازمة بسبب موضوع الدولار"، مشيراً إلى أنه "لدينا مخزونا لبعض الادولة و لكن بعض منها أقل من البعض الآخر وفي حال نريد تجديد مخزوننا كيف علينا ان ندفع ونحن ما زلنا نعاني من كيفية دفع المخزون الذي نملكه".
وفي حديث إذاعي، لفت جبارة إلى أن "الوضع متأزم والحل بمتناول اليد وعلينا تعديل التعميم الصادر عن مصرف لبنان".
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