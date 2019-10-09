سيناتور أميركي: تركيا لا تملك ضوءا أخضر للدخول الى شمال سوريا

حذر اليسناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​ المقرب من الرئيس ​دونالد ترامب​ ​تركيا​ من أنها لا تملك "ضوءا أخضر" لدخول شمال ​سوريا​"، مشددا على أن "هناك معارضة كبيرة من الحزبين في ​الكونغرس​، وهو ما يجب أن تروه كخطّ أحمر لا يجب تجاوزه".

وتوجع غراهام في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى ​الرئاسة التركية​، قائلا: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة".