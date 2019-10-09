سيناتور أميركي: تركيا لا تملك ضوءا أخضر للدخول الى شمال سوريا

حذر اليسناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب تركيا من أنها لا تملك "ضوءا أخضر" لدخول شمال سوريا"، مشددا على أن "هناك معارضة كبيرة من الحزبين في الكونغرس، وهو ما يجب أن تروه كخطّ أحمر لا يجب تجاوزه".
وتوجع غراهام في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى الرئاسة التركية، قائلا: "إذا كنتم تريدون تدمير ما تبقى من علاقة هشة، فإن الغزو العسكري لسوريا سيؤدي المهمة".
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