الجيش المالي يحبط هجوما شنه مسلحون على مواقع عسكرية شمال البلاد

أعلن ​الجيش المالي​ أنه أحبط هجوما شنه مسلحون مجهولون في مدينة غاو شمال البلاد. ونقلت صحيفة "مالي اكتياليتي" عن مصدر عسكري توضيحه أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواقع عسكرية إلا أن الجيش المالي أجبر المهاجمين على التراجع وطاردهم ولم تُسجل أي خسارة في صفوفه.

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