الاناضول: استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي في جميع محافظات العراق

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "حجب مواقع التواصل الاجتماعي يستمر في جميع محافظات العراق، باستثناء إقليم كردستان في الشمال؛ رغم عودة خدمة الانترنت بشكل جزئي في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في خضم أزمة الاحتجاجات تشهدها البلاد"، موضحةً أنه "على مدى الأيام الثلاثة الماضية تعود خدمة الانترنت بصورة جزئية لبضع ساعات ومن ثم تُقطع مجدداً بحلول ساعات المساء، لكن بقيت مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة".
ويشهد العراق منذ أسبوع احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
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