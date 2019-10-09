أعلن وزير الثقافة اليمني، مروان دماج عن "تقدم الحكومة اليمنية بطلب إلى واشنطن لمنع تداول الآثار والتحف اليمنية في الولايات المتحدة"، موضحاً أن "اللجنة الاستشارية بالإدارة الأمريكية ستجتمع، في 29 تشرين الاول لمناقشة طلب اليمن".
وأوضح أن "الطلب اليمني يأتي بناء على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" التي أنهى اليمن إجراءات المصادقة عليها مطلع أيلول الماضي"، مشدداً على أن "السفارة اليمنية في واشنطن تبذل جهودا كبيرة لمنع تداول الآثار اليمنية في السوق الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة اليمني طلب من واشنطن منع بيع آثار بلاده في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.