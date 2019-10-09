وزير الثقافة اليمني طلب من واشنطن منع بيع آثار بلاده في الولايات المتحدة

أعلن ​وزير الثقافة​ اليمني، مروان دماج عن "تقدم ​الحكومة اليمنية​ بطلب إلى ​واشنطن​ لمنع تداول ​الآثار​ والتحف اليمنية في ​الولايات المتحدة​"، موضحاً أن "اللجنة الاستشارية بالإدارة الأمريكية ستجتمع، في 29 تشرين الاول لمناقشة طلب اليمن".

وأوضح أن "الطلب اليمني يأتي بناء على المادة التاسعة من اتفاقية منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة "​اليونيسكو​" التي أنهى اليمن إجراءات المصادقة عليها مطلع أيلول الماضي"، مشدداً على أن "​السفارة​ اليمنية في واشنطن تبذل جهودا كبيرة لمنع تداول الآثار اليمنية في السوق الأميركية".