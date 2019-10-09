انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

أفادت قناة "روسيا اليوم" عن انسحاب القوات ​الإمارات​ية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن. يذكر أن هذا الإنسحاب يأتي بعد سحب الإمارات في اليومين الأخيرين لعدد كبير من الدبابات والعربات العسكرية من عدن، وقد أعلن ​التحالف العربي​ أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة التموضع للقوات الإماراتية هناك.

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