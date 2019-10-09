المسرحون من الدفاع المدني انضموا الى العسكريين المتقعادين أمام مبنى الـTVA

انضم المسرحون من ​الدفاع المدني​ الى ​العسكريين المتقاعدين​ في التظاهرة أمام مبنى الـTVA. هذا وينظم العسكريون المتقاعدون في هذه الأثناء إعتصامام أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".

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