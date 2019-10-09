لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "أحد وزراء الصدفة المفوهين من حديثي النعمة ،ينتظر الفرصة السانحة ليتطاول من أجل الشهرة، ويكلف نفسه بالرد دون استيعاب، فيا صديقي،تعيروننا بالحرب وانتم حرقتم الوطن سابقا وتنبطحون حاضرا من أجل السلطة، أما حديثكم عن نهب البلد، فالكل اضحوا تلامذة في اكاديميتكم للسمسرة والصفقات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: تعيروننا بالحرب وانتم حرقتم الوطن سابقا وتنبطحون الآن من أجل السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.