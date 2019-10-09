الموسوي: نكبة الأكراد بشرق الفرات عودٌ على بدء وأميركا تقدم الأدلة على استحالة الوثوق بها

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، إلى أنّ "نكبة ​الأكراد​ في شرق ​الفرات​، عودٌ على بدء، تذكّرنا جميعًا بالحكمة القائلة: "أنت، لم يخُنك الأمين، ولكنك أمَّنت الخائن"".

وركّز في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تنفك تقدّم البراهين والأدلة على استحالة الوثوق بها، وبسياساتها ووعودها، لكم في ​السعودية​ وغيرها خير عبرة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين".