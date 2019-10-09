لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، إلى أنّ "نكبة الأكراد في شرق الفرات، عودٌ على بدء، تذكّرنا جميعًا بالحكمة القائلة: "أنت، لم يخُنك الأمين، ولكنك أمَّنت الخائن"".
وركّز في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تنفك تقدّم البراهين والأدلة على استحالة الوثوق بها، وبسياساتها ووعودها، لكم في السعودية وغيرها خير عبرة. المؤمن لا يلدغ من جحر مرّتين".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: نكبة الأكراد بشرق الفرات عودٌ على بدء وأميركا تقدم الأدلة على استحالة الوثوق بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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