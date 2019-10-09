قوى الامن: ضبط 1131 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 129 مطلوبا بتاريخ 2019/10/08

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن "ضبط 1131 مخالفة ​سرعة زائدة​ وتوقيف 129 مطلوباً بتهم ​مخدرات​، سرقة، نشل و​اطلاق نار​ بتاريخ 2019/10/08".

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