لفت النائب ​اسامة سعد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "إكتملت الصفقة وتكرست الحصص. ​سد بسري​ تحت الحماية البرلمانية. أزمانكم الكالحة لم تزل تفيض فسادا. للزمن الجميل مواعيد لعلها قريبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسامة سعد: أزمانكم الكالحة لم تزل تفيض فسادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.