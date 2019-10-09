انتقلت مجموعة من حراك العسكريين المتقاعدين من امام المدخل الرئيسي لمبنى الـTVA الى امام مدخل خدمة الزبائن واقفلته منعا لدخول الموظفين وطلبت من الموظفين الموجودين امام المداخل المغادرة لانهم لن يخلوا الساحة اليوم.
وهذا وحصل تدافعا بسيطا بين المتقاعدين والقوى الامنية خلال محاولة منع احدى الموظفات من الدخول الى المبنى.
كانت هذه تفاصيل خبر تدافع بسيط بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية خلال محاولة منع احدى الموظفات من دخول مبنى الـTVA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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