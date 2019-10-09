تدافع بسيط بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية خلال محاولة منع احدى الموظفات من دخول مبنى الـTVA

انتقلت مجموعة من حراك ​العسكريين المتقاعدين​ من امام المدخل الرئيسي لمبنى الـTVA الى امام مدخل خدمة الزبائن واقفلته منعا لدخول الموظفين وطلبت من الموظفين الموجودين امام المداخل المغادرة لانهم لن يخلوا الساحة اليوم.

وهذا وحصل تدافعا بسيطا بين المتقاعدين و​القوى الامنية​ خلال محاولة منع احدى الموظفات من الدخول الى المبنى.