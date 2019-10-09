رئيس الجامعة اللبنانية كلف الدكتورة حسناء بو هارون بعمادة كلية الصحة

كلّف رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البروفسورة حسناء جوزيف بو هارون بمهام عمادة كلية الصحة العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 30 أيلول 2019 حتى تعيين عميد أصيل.
والبروفسورة بو هارون حائزة دكتوراه في "علم المناعة" من جامعة (بيار وماري كوري - باريس 6) عام 1991، وهي أستاذة "علم المناعة" في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية منذ عام 1995، وتولّت إدارة قسم علوم المختبرات في الكلية (الفرع الثاني) بين عامي 2015 و 2019.
كما أن البروفسورة بو هارون عضو في اللجنة العلمية للمعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية ومنسقة برنامج الماستر البحثي في الصحة الحيوية منذ عام 2015.
ومن ضمن نشاطها العلمي والبحثي، تشارك البروفسورة بو هارون في إدارة "مختبر علم المناعة والأمراض المنقولة بالنواقل" في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية منذ عام 2000.
وسبق للبروفسورة بو هارون أن عملت في مختبر علم الطفيليات الطبية الحيوية في معهد باستور - باريس بين عامي 1992 و1993 ، وأشرفت على عدد من أطروحات الدكتوراه في الجامعة اللبنانية بين عامي 2008 و 2017.
وفي رصيد البروفسورة حسناء بو هارون أكثر من عشرين بحثًا علميّا منشورًا في مجلات علمية عالمية مُحكمة، وبراءة اختراع عالمية في "مولّدات الضّد التي تحفّز الأجسام المضادة الواقية من مرض الملاريا".
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