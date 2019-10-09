رئيس الجامعة اللبنانية كلف الدكتورة حسناء بو هارون بعمادة كلية الصحة

كلّف رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور ​فؤاد أيوب​ البروفسورة حسناء جوزيف بو هارون بمهام عمادة ​كلية الصحة​ العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 30 أيلول 2019 حتى تعيين عميد أصيل.

والبروفسورة بو هارون حائزة دكتوراه في "علم المناعة" من جامعة (بيار وماري كوري - ​باريس​ 6) عام 1991، وهي أستاذة "علم المناعة" في كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية منذ عام 1995، وتولّت إدارة قسم علوم المختبرات في الكلية (الفرع الثاني) بين عامي 2015 و 2019.

كما أن البروفسورة بو هارون عضو في اللجنة العلمية للمعهد العالي للدكتوراه في ​العلوم​ والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية ومنسقة برنامج الماستر البحثي في الصحة الحيوية منذ عام 2015.

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ومن ضمن نشاطها العلمي والبحثي، تشارك البروفسورة بو هارون في إدارة "مختبر علم المناعة و​الأمراض​ المنقولة بالنواقل" في ​المعهد العالي​ للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية منذ عام 2000.

وسبق للبروفسورة بو هارون أن عملت في مختبر علم الطفيليات الطبية الحيوية في معهد باستور - باريس بين عامي 1992 و1993 ، وأشرفت على عدد من أطروحات الدكتوراه في الجامعة اللبنانية بين عامي 2008 و 2017.

وفي رصيد البروفسورة حسناء بو هارون أكثر من عشرين بحثًا علميّا منشورًا في مجلات علمية عالمية مُحكمة، وبراءة اختراع عالمية في "مولّدات الضّد التي تحفّز الأجسام المضادة الواقية من مرض ​الملاريا​".