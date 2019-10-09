كاتب كويتى يفضح الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان: هدفهم نشر الفتن

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وقال مساعد العنزى، فى تصريح له، إن قناة الجزيرة وأخواتها من قنوات الإخوان التحريضية الذين يبثون من إسطنبول وغيرها يتسمون بازدواجية المعايير، فالتناقض والازدواجية التى يتسمون بها أصبحت بشكل مفضوح للمشاهد البسيط فى العالم العربى.
ولفت الكاتب الكويتى، إلى أن قناة الجزيرة نجدها حريصة على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتحرض عليهم لأن لديها مصالح فى نشر الفوضى فى مصر لصالح الإخوان، كما أنها تمارس مؤامرة كبيرة فى الأحداث التى تشهدها العراق، وكل هذا يؤكد دور الجزيرة الحقيقى فى إثارة الفتن بالمنطقة العربية.
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