شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى يفضح الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان: هدفهم نشر الفتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، مساعد العنزى، أن قناة الجزيرة القطرية أصبحت مفضوحة أمام العالم العربى بعد أن أظهرت أهدافها الحقيقية هى وقنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول التركية فى تدخلهم فى الشأن الداخلى للدول العربية.

وقال مساعد العنزى، فى تصريح له، إن قناة الجزيرة وأخواتها من قنوات الإخوان التحريضية الذين يبثون من إسطنبول وغيرها يتسمون بازدواجية المعايير، فالتناقض والازدواجية التى يتسمون بها أصبحت بشكل مفضوح للمشاهد البسيط فى العالم العربى.

ولفت الكاتب الكويتى، إلى أن قناة الجزيرة نجدها حريصة على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتحرض عليهم لأن لديها مصالح فى نشر الفوضى فى مصر لصالح الإخوان، كما أنها تمارس مؤامرة كبيرة فى الأحداث التى تشهدها العراق، وكل هذا يؤكد دور الجزيرة الحقيقى فى إثارة الفتن بالمنطقة العربية.