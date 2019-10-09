"تعليم البرلمان" تتابع مع الوزارة برنامج تطوير المنظومة خلال أيام

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ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أن اللجنة تعكف على دراسة التجربة كاملة فى عامها الأول وما كان بها من نجاحات كثيرة وإيجابيات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتعرف على خطة الوزارة لتلافى ما واجهته المنظومة الجديدة من أى إشكاليات العام الماضى مع بدء التطبيق.
وشدد على أن لجنة التعليم تدعم منظومة التعليم الجديدة وحاجة الدولة للتطوير، معتبرة أنها عملية أمن قومى وما يستلزم اللحاق بالدول المتقدمة فيها.
وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش حزمة تشريعية جديدة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأطلقتها بمشروع تطوير التعليم.
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