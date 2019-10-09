ضبط جزار بحيازته نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين في كفر الشيخ، الثلاثاء، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وإدارة الحامول البيطرية، صاحب محل جزارة، وبحوزته كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مركز الحامول في كفر الشيخ.

وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بحيازة المدعو "م.أ.ب"، 50 سنة، جزار ويقيم بإحدى قرى مركز الحامول، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، ويجرى طرحها للبيع على المواطنين من خلال محل الجزارة الخاص به، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

Advertisements

شُكلت حملة ترأسها رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، العقيد محمد دومة، بإشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وضمت في عضوبتها فرق من جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، ومجلس مدينة الحامول، وإدارة الحامول البيطرية، وتوجهت ناحية عنوان المذكور بنطاق مركز الحامول، بعدما تبين صحة ما ورد من معلومات لرئيس مباحث التموين في كفر الشيخ.

تمكنت الحملة من ضبط نصف طن من اللحوم الفاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بناء على فحص مسئول الطب البيطري، عضو الحملة، فيما تبين أن الكمية المضبوطة كانت معدة للبيع، وجرى التحفظ عليها بمعرفة رجال الحملة، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لإصدار قرارًا بشأنها.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.