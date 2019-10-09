الإكوادور.. متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان

اقتحم متظاهرون مناهضون للحكومة الإكوادورية، الثلاثاء، مبنى البرلمان لمدة قصيرة، قبل أن تدفعهم الشرطة إلى خارجه - حسب وكالات أنباء.

وتجمع نحو عشرة آلاف شخص من السكان

الأصليين فى حديقة كيتو، وحمل بضعهم العصى والأعلام والسياط واللافتات.

وتمكنت مجموعة من المتظاهرين من دخول مبنى البرلمان شديد

الحراسة ، والذى كان خاليا فى ذلك الوقت. وأجبرتهم الشرطة والجنود على الخروج بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وشهدت الإكوادور ستة أيام من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد إلغاء دعم الوقود وغيرها من التدابير الاقتصادية.