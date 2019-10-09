جراهام: قرار ترامب بسحب قوات أمريكا من سوريا كارثة

انتقد السيناتور ليندسي جراهام، أحد أقوى المدافعين الجمهوريين عن الرئيس دونالد ترامب في الكونجرس، قرار الأخير بسحب القوات الأمريكية مع استعداد تركيا إلى شن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

ووصف جراهام القرار بأنه "قصير النظر وغير مسؤول"، موضحًا أن "قرار الرئيس المتهور ألغى جميع المكاسب التي حققناها، وألقى المنطقة في فوضى إضافية"، كما يجعل إيران "مسرورة للغاية".

وأضاف جراهام في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "إذا كنت مقاتلاً في داعش فقد حصلت على عقد إيجار ثانٍ مدى الحياة"، مُعتبرًا أن "أولئك الذين يعتقدون أن داعش قد هُزم، فإنهم سوف يرون قريبًا".

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وجاءت تصريحات جراهام بعد إعلان البيت الأبيض، ليلة الأحد، سحب القوات الأمريكية المتمركزة بجانب قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا،

وذلك عقب مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وفي سلسلة تغريدات كتبها جراهام، عبر تويتر، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتواصل مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمناقشة الأمر الذي وصفه بأنه "كارثة في طور الإعداد".

وهدد جراهام بأنه إذا استمرت إدارة ترامب في قرارها، فإنه سيقدم مشروع قرار في مجلس الشيوخ لطلب التراجع عنه، معربًا عن توقعه في أن تلقى خطوته "دعمًا قويًا من الحزبين" الجمهوري والديمقراطي.