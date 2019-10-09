بكين: حظر واشنطن لإصدار تأشيرات لمسؤولينا ينتهك معايير العلاقات الدولية

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن حظر الولايات المتحدة إصدار تأشيرات لدخول الولايات المتحدة على مسؤولين صينيين "ينتهك معايير العلاقات الدولية".
وأضافت السفارة في سلسلة تغريدات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء: "التصرفات الأخيرة هي تدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقوض المصالح الصينية، وهو أمر تستنكره وتعارضه الصين بشدة".
وتابعت السفارة: "الاتهامات الأميركية هي مجرد ذرائع مختلقة لتدخلها"، وحثت السفارة الولايات المتحدة على "تصحيح أخطائها فوراً".
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حظرت إصدار تأشيرت لدخول الولايات المتحدة على مسؤولين صينيين على صلة بالاحتجاز الجماعي لأقليات في إقليم شينجيانج.
وأفادت بلومبرج بأن القرار يعتبر الأحدث في سلسلة من إجراءات التصعيد الأميركي للضغط على الصين بشأن ما وصفه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ"وصمة عار القرن".
وجاء في بيان للخارجية الأميركية، أن بومبيو فرض قيوداً على القادة الحكوميين ومسؤولي الحزب الشيوعي المسؤولين أو المتواطئين في احتجاز وانتهاك حقوق الإيجور والأقليات الأخرى في شينجيانج، كما تم منع إصدار تأشيرات لأفراد أسر هؤلاء المسؤولين.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية إن القانون الأميركي يمنعهم من الإعلان عن الأفراد المدرجين على قائمة منع الحصول على التأشيرات الجديدة، رغم أنهم قالوا إن الأسماء قد أدرجت بالفعل.
وذكر المسؤولون أن القيود وإجراءات وزارة التجارة ليس لها علاقة بالمحادثات التجارية المقرر أن تبدأ غداً الخميس، على الرغم من أن أحد مسؤولي وزارة الخارجية قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن المسؤولين الصينيين لا يأتون إلى طاولة المفاوضات إلا إذا كانوا متأكدين من أن شركاءهم في المفاوضات جادون.
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