كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يرفض التحقيق مع ترامب.. ويعلن عدم التعاون لكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل البيت الأبيض رسالة إلى زعماء الحزب الديمقراطي، الذي يتزعم التحقيق ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فيه رفضه التعاون بشأن التحقيق الذي يجريه 3 لجان بالحزب حيال الرئيس الأمريكي تمهيدا لعزله.

ووصف البيت الأبيض في رسالته التحقيق بأنه "بلا أساس" و"غير صحيح دستوريا".

ويهدف التحقيق للتوصل إلى إذا ما كان ترامب أوقف المعونات إلى أوكرانيا لدفعها لإجراء تحقيق في مزاعم بشأن فساد جو بايدن، الذي يأتي في صدارة مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020.

وجاءت رسالة البيت الأبيض بعد ساعات من منع إدارة ترامب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من المثول أمام التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون في مجلس النواب.

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