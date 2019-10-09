حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر الأجواء الحارة بالسيطرة على البلاد خلال الفترة القادمة بلا تغييرات مهمة، حيث تكون الأجواء صيفية نهارا وخريفية ليلا.
لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقا في ساعات الليل المتأخر إلى شمالية شرقية.
وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء صيفية نهارا بشكل عام خصوصا في المناطق المنخفضة، وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.
يوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق نهارا خصوصا في المناطق المنخفضة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقا في ساعات الليل المتأخر إلى شمالية شرقية.
وفي يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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