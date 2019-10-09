رئيس اتحاد نقابات الأفران: إذا لم يتأمن الحل لأزمة استيراد القمح فسنعلن الإضراب

ركّز رئيس اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ ​كاظم ابراهيم​، على أنّ "الأفران والمخابز تبيع مُنتجاتها ب​الليرة اللبنانية​، ولا تستيطع تأمين الدولارات لأصحاب المطاحن، ما يَضع القطاعَين أمام حائط مسدود، وسيؤدّي هذا الأمر بالتالي، إلى توقّف أصحاب المطاحن عن العمل، وإلى إعلان المخابز والأفران الإضراب".

وأعلن في تصريح صحافي، أنّ "اتحاد نقابات المخابز والأفران سيعقد جمعيّة عموميّة يوم غد، وفي حال لم يتأمّن الحلّ لأزمة استيراد ​القمح​ سنعلن الإضراب".