ركّز رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم ابراهيم، على أنّ "الأفران والمخابز تبيع مُنتجاتها بالليرة اللبنانية، ولا تستيطع تأمين الدولارات لأصحاب المطاحن، ما يَضع القطاعَين أمام حائط مسدود، وسيؤدّي هذا الأمر بالتالي، إلى توقّف أصحاب المطاحن عن العمل، وإلى إعلان المخابز والأفران الإضراب".
وأعلن في تصريح صحافي، أنّ "اتحاد نقابات المخابز والأفران سيعقد جمعيّة عموميّة يوم غد، وفي حال لم يتأمّن الحلّ لأزمة استيراد القمح سنعلن الإضراب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد نقابات الأفران: إذا لم يتأمن الحل لأزمة استيراد القمح فسنعلن الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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