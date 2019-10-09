فنيش أكد أهمية إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية: هناك استحالة لربط الإصلاحات بها

شدّد وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​، على "أهميّة إقرار ​الموازنة​ ضمن المهلة الدستورية، ما يؤثّر إيجابًا في الانتظام المالي العام، وإعطاء إشارة الى أنّ الوضع طبيعي"، لافتًا إلى أنّ "​النقاش​ الحاصل بين جميع الأفرقاء يؤكّد الانفتاح على الاقتراحات والأوراق الاقتصاديّة المُقدّمة".

وركّز في حديث صحافي، على أنّ "المشاريع الإصلاحيّة تحتاج إلى وقت للاتفاق عليها، من ثمّ إحالتها عبر اللجنة الوزارية المعنيّة إلى ​مجلس الوزراء​، وبعدها إلى ​مجلس النواب​، ما يعني استحالة ربطها بالموازنة. في حين يمكن السير فورًا بالإجراءات العمليّة الّتي لا تحتاج إلّا إلى قرار يتّخذه مجلس الوزراء، وهذا أمر ضروري".

ورفض فنيش التعليق على زيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ للإمارات، مُكتفيًا بالإشارة إلى "أنّنا نملك الإمكانات ويجب الاعتماد على أنفسنا"، مؤكّدًا "ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصاديّة للتأثير في المسار السياسي، وأهميّة الحفاظ على حريّة قرارنا ومصلحة بلدنا".