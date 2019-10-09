لفت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، حول ما إذا كانت الأجواء تشير إلى تَأخّر وصول ​الموازنة​ إلى ​المجلس النيابي​، إلى أنّ "​الدستور​ واضح في هذا المجال، وهو مُلزم بوصول الموازنة إلى المجلس قبل 15 تشرين الأول، وهذا ما يجب أن يحصل، إلّا إذا كان الأمر خلاف ذلك، فلا أعرف".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: الدستور مُلزم بإيصال الموازنة إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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