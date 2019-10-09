الجمهورية: اجتماع خليل- باسيل شهد أجواء جيدة وبحث بالتعجيل بإحالة الموازنة للبرلمان

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اجتماعًا طويلًا انعقد بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تركّز خلاله البحث على الشؤون الراهنة وموضوع موازنة 2020 والإصلاحات المطلوبة. كذلك تناول البحث موضوع التعجيل في إنجاز هذه الموازنة في مجلس الوزراء قبل 15 تشرين الأول الحالي، موعد دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني".
وأفادت المعلومات بأنّ "هذا الاجتماع شهد أجواءً إيجابيّةً وجيّدةً، وأنّه سيستكمل بخطوات واتصالات مع سائر الأفرقاء في هذا السبيل، سواء لجهة التعجيل بالخطوات الإنقاذيّة للبلد أو لجهة التعجيل بإحالة الموازنة إلى المجلس النيابي سريعًا".
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