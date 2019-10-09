أكّد مصدر سياسي مطّلع على خفايا ملف ​قطاع الإتصالات​، أنّ "فسادًا كبيرًا تغلغل إلى مفاصله، وأنّه لو كانت توجد دولة حقيقيّة، لضاق السجن بالمتورّطين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر للجمهورية: لو كانت توجد دولة حقيقية لضاق السجن بالمتورطين بفساد قطاع الإتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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