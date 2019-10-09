إعتصام للعسكريين المتقاعدين أمام مبنى الـTVA

ينظم العسكريون المتقاعدون في هذه الأثناء إعتصامام أمام مبنى الـTVA في كورنيش النهر، احتجاجا على الأزمة المعيشية، وعدم توقيع ودفع مستحقات نهاية الخدمة للمسرحين الجدد، والمساعدات المدرسية، وعدم دفع المساعدات المرضية وتحسين الطبابة العسكرية "رغم حسم 1,5 بالمئة من رواتب العسكريين بهذه الذرائع".
من جهتها، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنه تم تحويل السير الى الطرقات المجاورة بسبب الإعتصام.
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