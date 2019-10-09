شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستغلال "تدوير القمامة" للحفاظ على الشكل الحضارى للمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة، مشيرًا إلى أن أهم مظاهر الجمال للمدن وهو الحفاظ على التراث المعمارى وتنمية ثقافة التطوير لزيادة المظاهر الجمالية للمدن.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاء على ظاهرة القمامة لا يأتى إلا من خلال أولاً توعية السلوك البشرى للتعامل مع هذا الأمر، وثانيًا إقامة مصانع لتدوير واستغلال القمامة للاستفادة منها فى جوانب كثيرة ويمكن عن طريق تلك المصانع توفير فرص عمل تستوعب أيدى عاملة كثيرة.

وأوضح النائب سامى رمضان، أن تدوير القمامة أمر مهم لأن له جوانب إيجابية فعالة، متابعًا: "لابد من الحفاظ على نظافة المدن لأن عملية النظافة جزء من الجمال والتطوير فلابد من القضاء على مظهر القمامة بأسلوب استغلالها فى التدوير".

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى الخطوة الثالثة للقضاء على القمامة تتطلب وضع خطة ممنهجة لجمع القمامة بوسائل متطورة، وكذلك رابعًا وضع ضوابط للتخلص من عادات إلقاء الفضلات فى الطرق والحفاظ على الشكل النظيف للعقارات والحث على صيانتها حتى تكون صورة جميلة وتعطى الانطباع الجمالى الحضارى.