بومبيو يحث حكومة العراق على ضبط النفس ومعالجة شكاوى المحتجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس... ومعالجة شكاوى المحتجين".

وأضافت الوزارة في بيان أنه بعد سقوط أكثر من 100 قتيل في المظاهرات الأخيرة "عبر الوزير عن أسفه لفقد أرواح بشكل مأساوي على مدى الأيام القليلة الماضية، وحث الحكومة العراقية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

وقالت إن بومبيو حث عبدالمهدي "على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد".

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واندلعت احتجاجات واسعة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها وزارة الداخلية العراقية، الأحد، 104 قتلى و6 آلاف و100 جريح.