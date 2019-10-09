بيلوسي: رفض البيت الأبيض التعاون معنا بالتحقيق لعزل ترامب هو محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني

شدّدت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، على أنّ "إعلان "​البيت الأبيض​" رفضه التعاون مع ​الكونغرس الأميركي​ في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس ​دونالد ترامب​، هو ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترامب، للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في ​انتخابات​ عام 2020". معنا بالتحقيق لعزل ترامب

وكان قد أبلغ "البيت الأبيض" في وقت سابق الثلثاء، الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، لافتًا إلى أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعيّة الدستوريّة أو أدنى مظاهر الحياد". واحتجّ "البيت الأبيض" خصوصًا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتًا رسميًّا لإطلاق التحقيق.