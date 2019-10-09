اشار قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي الى "المناورة البحرية المشتركة المقررة بين ايران وروسيا"، لافتاً إلى انه "تم التنسيق والاتفاق بشأن هذه المناورة من قبل ونأمل أن تجري حتى نهاية العام في منطقة المحيط الهندي"، مفيداً بأن "اتفاقية التعاون العسكري لدول بحر قزوين سيتم توقيعها خلال اجتماع قادة القوة البحرية لهذه الدول الخمس".
ولفت الى ان "التعاون الامني والتاهيلي والتقني وقضية الاغاثة والانقاذ البحري تعد من اهم بنود الاتفاقية"، مشيراً إلى "إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في المستقبل القريب"، قائلا "عندما تجري دولتان أو أكثر مناورات عسكرية ، فهذا يعني انه تم رفع مستوى الاتفاق والتعاون بين هذه البلدان بدرجة كبيرة".
واعتبر أن "رفع الجهوزية القتالية وتحقيق الأمن الجماعي في مناطق محددة هو الهدف من المناورة البحرية إلايرانية الروسية المشتركة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: المناورات المشتركة مع روسيا ستجري حتى آذار القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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