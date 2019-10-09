حمدوك: رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب هو مفتاح الحل لكل القضاي

أكد رئيس وزراء ​السودان​ ​عبد الله حمدوك​، أن "رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب يشكل مفتاح الحل لكل القضايا الأخرى سواء ​الإقتصاد​، السلام، معالجة الديون، فتح السودان للإستثمار"، مشيرا الى أنه "إذا لم ترفع العقوبات هي ستظل عقبة كبيرة إتجاه فتح السودان وخلق ذلك المناخ الإيجابي الذي وفرته الثورة".

وشدد حمدوك في حديث لقناة "​سكاي نيوز​" على أن "كشعب سوداني لم نكن في يوم من الأيام راعين لإرهاب أو نهدد أي شخص، هذا إرتبط بالنظام السابق، لذلك يجب رفع إسم السودان من تلك اللائحة"، لافتا الى أن زيارته للرياض و​أبوظبي​ "تندرج في إطار العلاقة التاريخية المميزة مع الأشقاء، ولبحث سبل تطوير هذه العلاقة، وقد أثمرت عن تفاهمات تساعد في دفع ملفات عديدة إلى الأمام".

وجزم أن "المساعدات التي حصل عليها السودان تساهم بشكل كبير في معالجة الضائقة ​المال​ية التي تمر بها البلاد، واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة"، معربا عن طموحه بأن "ترتقي العلاقة إلى استثمارات من الأشقاء في السودان الذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات.

وأشار حمدوك الى "أننا نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في السودان، وسنضع القوانين الكفيلة لطمأنة المستثمرين، وقد بدأنا بإعادة تشكيل الجهة المسؤولة عن الاستثمار وهو مجلس الاستثمار والتنافسية"، مبينا أن "إمكانية تحوّل السودان لتصبح السلة الغذائية للعالم العربي و​أفريقيا​ أمر ممكن في حال أحسن استغلال موارد البلاد، وتكاملها مع رأس المال العربي الداعم لذلك".