مصادر التيار للشرق الأوسط: ملاحقات بعض الناشطين ترجمة للتحذير من التعرض لهيبة الدولة ولرئيسها

أوضحت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الملاحقات الّتي حصلت لبعض الناشطين، تأتي ترجمةً لتحذير ​مجلس الوزراء​ من التعرّض لهيبة الدولة ولرئيس البلاد أيًّا يكن الرئيس، وعدم المس بالاستقرار المالي والاقتصادي".

ورفض مصدر بـ"التيار الوطني"، "اتهام العهد بقمع الحريات"، لافتًا إلى أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يقدّس ​حرية التعبير​ شرط أن تكون حرية مسؤولة". وأكّد "أنّنا لم نحمّل الإعلام مسؤوليّة الأزمة، بل نراهن على دور الإعلام الأساسي والمسؤول، وهذا يختلف عن التطاول على الدولة وعلى رئيس الجمهورية وعلى رئيس ​الحكومة​، وعن إشاعة أجواء البلبلة الّتي تمسّ مالية الدولة في مرحلة حسّاسة جدًّا".

وشدّد على أنّ "العلاقة مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ لن تعود إلى الوراء، وستكون هناك اتصالات في الأيام المقبلة وسيكون هناك تعاون بشأن ​الوضع الاقتصادي​ الحسّاس، والعمل على إنجاز موازنة فيها كلّ الإصلاحات المطلوبة، وتبدأ بعملية ​مكافحة الفساد​ الّذي نعوّل عليه مع كلّ مكوّنات الحكومة".