شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائب تركى يفضح فساد أردوغان: أوصياؤه زينوا الحمامات بأوراق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح محمد تريلقى نائب حزب الشعوب الديمقراطية التركى عمليات فساد داخل البلديات التركية، فى إطار دفاعه عن الاتهامات التى حاول نواب حزب العدالة والتنمية إثارتها ضد رؤساء البلديات المحسوبة على المعارضة بزعم دعم جماعة الخدمة التركية.

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وقال النائب التركى المعارض: "لا يوجد اتهام واحد ضد أصدقائنا الـ3 رؤساء البلديات، يقول إنهم أعطوا إمكانات البلدية لمنظمات إرهابية هذا كذب وافتراء كبير عليكم إثباته، بل أن من يهدرون الأموال هم الأوصياء الذين عينتموهم".

وأضاف: "الجميع يعلم هذا الوصى الذى عينته بدلاً من رئيس بلدية دياربكر ماذا فعل حول غرفة رئيس البلدية لقصر صغير وزين الحمامات بأوراق الذهب والخزف الفاخر، الشخص الذى عينته كوصى دفع فاتورة طعام 4 آلاف شخص لمطعم يسع 64 شخصًا و16 طاولة، وأجر سيارات بـ50 ألفًا و60 ألفًا و100 ألف و150 ألف ليرة من أجل كل وزير جاء لزيارة البلدية، واشترى هدايا من الصائغ نفسه لكل من زار البلدية بما فيهم رئيس الجمهورية بمبلغ 30 ألفا و50 ألفا و150 ألف ليرة".

وأضاف: "إذن إن كان هناك لصوص فهم الأوصياء الذين عينتهم".