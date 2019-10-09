بالتفاصيل.. جنسيات جديدة تعود إلى المقاصد السياحية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تشهد المقاصد السياحة المصرية، عودة جنسيات جديدة من عدة دول مختلفة، حيث شهد مطار شرم الشيخ الدولي، وصول أول رحلة طيران من ستوكهولم، وعلى متنها 177 سائحا، وذلك بعد انقطاع السياحة السويدية المباشرة لمدة تجاوزت 8 سنوات، وجرى استقبالهم الورود والهدايا.

وأعرب عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مرسى علم وجنوب سيناء، عن سعادته بعودة السياحة السويدية إلى شرم الشيخ، موضحا أن ذلك يرجع إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، بجانب تنوع وجمال جو" المقصد السياحي المصري.

وطالب عبداللطيف، في تصريح لمصراوي، القائمين على القطاع السياحي ببذل مزيد من العمل وذلك بالترويج بشكل أكبر لمدينة شرم الشيخ واستغلال المناظر الطبيعية والأماكن الجميلة وتقديم عروض جاذبة لكافة السائحين في دول العالم.

وقال خيري محمد، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن المقاصد السياحية المصرية، تشهد عودة جنسيات جديدة بالتزامن مع الموسم الشتوي الجديد، من دول إسبانيا وفرنسا وأمريكا وشيلي والأرجنتين والبرازيل والصين وكوريا وألمانيا، وجنسيات من شرق أوروبا "المجر وبولندا".

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وأوضح خيري في تصريح لمصراوي، أن بداية الموسم الشتوي في مدينة أسوان يسير بخطى جيدة، وهناك حجوزات سياحية بنسب مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن الرحلات النيلية في تحسن دائم، ويعمل نحو 122 مركبا بشكل مستمر، وهناك بوادر خير للسياحة الوافدة إلى الصعيد.

من جانبه، أكد محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، عودة جنسيات جديدة من السوق الكوري، والصيني، والدول الإسكندنافية (النرويج، والدنمارك، والسويد، وآيسلندا، وفنلندا، وجر الفارو) ما رفع نسب الحجوزات السياحية إلى الصعيد مقارنة بالأعوام الماضية، بالتزامن مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد.

وأوضح عثمان في تصريحات خاصة، أن السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان، تشهد زيادة في عدد السياح من السوق الكوري، والدول الإسكندنافية المتوقع زيادة سائحيها خلال الموسم الشتوي، بالإضافة إلى السوق الصيني الذي يستعيد عافتيه من جديد، وزيادة معدل إنفاقه للغاية.

وكشفت وزارة السياحة أن برنامج تحفيز الطيران للعام 2018 - 2020، أحرز انجازًا كبيرًا منذ بداية العمل به، حيث حقق خلال العشرة أشهر الأولى من تطبيقه حوالى 22.300 رحلة طيران، بإجمالى 3.85 مليون سائح، فى حين حقق البرنامج السابق عام 2017 – 2018 حوالي 3.2 مليون سائح إلى مصر من خلال حوالي 17771 رحلة طيران عارض ومنتظم.