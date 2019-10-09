“ناسا”..16 كويكبا تندفع نحو الأرض طوال هذا الأسبوع وهذه تواريخ وصولها

اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” سربا من الكويكبات، يتكون من 16 كويكبا تتجه جميعها نحو الأرض، خلال هذا الأسبوع.

وقال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) إن كوكبنا سيشهد وصول ما مجموعه 7 كويكبات إلى مسافات قريبة من الأرض، بداية من اليوم الثلاثاء، وستضم المجموعة الأولى كلا من 2019TU ، و2019 TW1 ، و2019 RK ، و2019 TC1 ، و2019 SB6 ، و2019 TM ، و2019 TS.

ويزيد حجم أكبر كويكب من بين هذه المجموعة عن الهرم الأكبر من أهرامات الجيزة، بحسب مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، وعلى الرغم من أن أغلب هذه الكويكبات ستقترب من الأرض من مسافات آمنة للغاية، فمن المتوقع أن يكون أحدها قريبا للغاية من كوكبنا.

وبحسب ما ذكره مركز الدراسات، فإن هذا الكويكب سيتخطى كوكبنا من مسافة تصل إلى ما يقارب 351 ألف ميل، وهو ما يزيد قليلا عن المسافة ما بين الأرض، والقمر.

وستصل المجموعة التالية من الكويكبات إلى الأرض، في وقت مبكر من صباح يوم 9 أكتوبر، وهي 2019 TV1 ، و2019 TZ ، و2019 SL7.، وتتراوح أقطارها ما بين 29 إلى 38 مترا، وستكون هذه الكويكبات صغيرة للغاية، إلا أنه قد يكون لها تأثير قاتل في حال الاصطدام.

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وسيمر كل من 2019TV1 ، و2019 TZ على بعد ملايين الأميال من الأرض، بينما يقترب 2019 SL7 من كوكبنا من مسافة تقدر بنحو 337 ألف ميل.

وسيعبر كويكب واحد فقط بالقرب من الأرض بتاريخ 10 أكتوبر، والمعروف باسم 2019 SX5، وهو أكبر كويكب في المجموعة بأكملها، حيث يبلغ قطره 140 مترا.

ومن المتوقع أن يمر هذا الكويكب من مسافة تبلغ نحو 4.2 مليون ميل من الأرض.

وسيشهد تاريخ 12 أكتوبر، زيارة أربعة كويكبات أخرى للأرض، وهي 2019 TN1 ، و2019 SK8 ، و2019 SV9 ، و2019 SE2 ، التي تتراوح أقطارها من 25 إلى 90 مترا.

أما الكويكب الأخير، الذي سيمر بالقرب من الأرض خلال الأسبوع الجاري، فيسمى 2019 TT1، ويبلغ عرضه 38 مترا، ويقترب من كوكبنا، في 13 أكتوبر الجاري، على مسافة تبلغ 692 ألف ميل.