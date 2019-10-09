شكرا لقرائتكم خبر عن ميلشيا الحوثي تواصل قواتها باتجاه مزارع التحيتا والان مع التفاصيل
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:37 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تواصل المليشيا الحوثية أعداد كبيرة من مسلحيها نحو مناطق مختلفة من مديريات محافظة الحديدة . وقامت المليشيات بحشد مجموعات مسلحة في مدينة زبيد، ويجرى الدفع بها باتجاه المزارع التابعة لمناطق الجبلية والتحيتا على متن أطقم تابعة للمليشيا الحوثية. ورصدت مصادر عسكرية ميدانية وصول بعض عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية إلى مناطق قريبة من مديرية حيس، قادمة من مثلث القهرة الواقعة غرب محافظة إب والمحاذية لمدينة حيس . وأكدت المصادر تعزيز المليشيات لمواقعها في أطراف مديرية الدريهمي ، ومنطقة كيلو 16 جنوبي الحديدة وصلت على متن أطقم تابعة للمليشيا . وتأتي هذه التحركات واستقدام التعزيزات للمليشيات الموالية لإيران في إطار التصعيد الخطير الذي تمارسه للقضاء على عملية السلام، وضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة .
Advertisements
تعليقات Facebookتعليقات الخليج 365
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ميلشيا الحوثي تواصل قواتها باتجاه مزارع التحيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.