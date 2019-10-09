ميلشيا الحوثي تواصل قواتها باتجاه مزارع التحيتا

Advertisements





تواصل المليشيا الحوثية أعداد كبيرة من مسلحيها نحو مناطق مختلفة من مديريات محافظة الحديدة .



وقامت المليشيات بحشد مجموعات مسلحة في مدينة زبيد، ويجرى الدفع بها باتجاه المزارع التابعة لمناطق الجبلية والتحيتا على متن أطقم تابعة للمليشيا الحوثية.

ورصدت مصادر عسكرية ميدانية وصول بعض عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية إلى مناطق قريبة من مديرية حيس، قادمة من مثلث القهرة الواقعة غرب محافظة إب والمحاذية لمدينة حيس .



وأكدت المصادر تعزيز المليشيات لمواقعها في أطراف مديرية الدريهمي ، ومنطقة كيلو 16 جنوبي الحديدة وصلت على متن أطقم تابعة للمليشيا .



وتأتي هذه التحركات واستقدام التعزيزات للمليشيات الموالية لإيران في إطار التصعيد الخطير الذي تمارسه للقضاء على عملية السلام، وضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة .